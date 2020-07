L’agente chiude la porta alle italiane | Resta al Real Madrid

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha svelato il futuro dell’attaccante del Real Madrid durante un’intervista rilasciata ai microfoni della BBC.

Il suo è acquisto è stato il più caro della storia del Real Madrid qualche anno fa, finanziato grazie alle cessioni dei vari Higuain e Ozil. Durante i giorni scorsi ha alzato l’ennesimo trofeo con la maglia dei Blancos, nonostante ciò Gareth Bale ha trovato poco spazio con Zinedine Zidane in questa stagione. Una decisione alquanto discutibile, sia per il valore assoluto del giocatore, sia per quello che ha dato al Real Madrid negli ultimi anni. Il suo procuratore ha parlato del futuro del gallese ai microfoni della BBC.

Gareth Bale, un sogno impossibile per le italiane?

Il futuro di Bale al Real Madrid è fortemente in bilico, come confermato dalle parole di Jonathan Barnett, il suo agente: “Ama vivere a Madrid, ha ancora due anni di contratto. Non andrà da nessuna parte, nessuno può permetterselo“. Parole chiarissime, che fotografano appieno la situazione di Bale. Un colpo duro per le italiane che lo hanno cercato nelle scorse settimane. L’agente ha poi parlato del rapporto con l’allenatore: “Non sta cercando di sopravvivere a Zinedine Zidane, non c’è odio. Semplicemente Zidane non lo fa giocare. Gareth si allena ogni giorno e lo fa bene“.

Nel corso di questa stagione, infatti, il gallese ha giocato solo venti partite con il Real Madrid, segnando tre gol. I suoi atteggiamenti nei confronti del club, però, sono sempre stati abbastanza provocatori. Probabilmente qualcosa si è rotto, visto che non è stato quasi mai impiegato dopo il lockdown.

