Calciomercato, nuovo ‘caso’ Bale | Juve e Inter in agguato

Grande notte al ‘Bernabeu’: il Real Madrid stende il Barcellona, ma un big non partecipa alla festa negli spogliatoi. Addio vicino, Juventus e Inter ci pensano

Grande notte al Bernabeu, dove si è disputata la sfida tra Real Madrid e Barcellona. I Blancos si sono imposti per 2-0 e hanno scavalcato in classifica i rivali di sempre per un punto. In questa stagione, la Liga spagnola sta regalando un grande spettacolo con una lotta avvincente tra le due più grandi squadre della nazione. Visti i rinvii della Serie A, anche dall’Italia hanno ammirato El Clasico che ha regalato pochi gol ma tanta intensità e tante emozioni. Il popolo e la squadra madrilena hanno vissuto una notte magica, ma c’è l’eccezione per un giocatore. Gareth Bale ha visto l’intera partita dalla panchina a causa dell’ennesima esclusione del tecnico Zidane.

Real Madrid, foto di squadra senza Bale | Gallese ai margini: Juventus e Inter osservano

I rapporti tra il Real Madrid e il gallese sono ormai ai minimi storici. L’attaccante pagato 100 milioni non ha mai reso come un top player e con il passare degli anni è diventato sempre meno utile alla causa dei Blancos. In questa stagione, Bale ha giocato solo 13 volte da titolare e sembrerebbe ormai ai margini del progetto. Un’altra prova di ciò arriva nel post-gara della partitissima vinta con il Barcellona: Sergio Ramos e compagni hanno scattato una foto per celebrare l’importante successo del Bernabeu, ma il gallese non era presente.

È molto probabile, dunque, che la prossima estate regali una nuova squadra a Gareth Bale che vorrebbe rilanciarsi. Il calciatore classe ’89 in passato è stato accostato all’Inter e non è da escludere un eventuale ritorno dei nerazzurri. La Serie A potrebbe essere una destinazione gradita per il gallese, e magari anche la Juventus potrebbe farci un pensierino per rinforzare il proprio attacco già composto da diversi big.

Per Bale l’Italia rappresenterebbe sicuramente un campionato importante in cui rinascere e dimostrare il proprio valore. Con il Real Madrid qualcosa è andato storto, ma le qualità di uno dei calciatori più pagati della storia non sono in discussione.

