Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma | Sconto del Real Madrid

Il Napoli esulta per la Coppa Italia ma non vuole accontentarsi. I partenopei pensano al mercato per vivere la nuova stagione da protagonisti: torna il sogno James!

È stata una stagione particolare fin qui per il Napoli, che dopo aver vissuto un avvio disastroso ha cambiato radicalmente l’annata anche grazie all’arrivo di Rino Gattuso, che ha ridato serenità all’ambiente che era diviso in due.

Dopo una leggera ripresa in campionato, è arrivato anche un titolo grazie alla vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus che ha reso storica questa stagione. I trofei mancavano agli azzurri da ormai sei anni.

Calciomercato Napoli, torna il sogno James: ‘sconto’ di 15 milioni del Real Madrid

Ora la società non vuole fermarsi e vuole vivere un futuro ancor più importante, per questo si iniziano a studiare già le prime mosse di mercato che potrebbero portare a un salto di qualità notevole. Per i partenopei potrebbe tornare di moda il nome di James Rodriguez.

A riportarlo è TodoFichajes.com, che parla anche di un possibile sconto del Real Madrid che potrebbe cedere il colombiano per 25 milioni di euro, ben 15 in meno rispetto alle richieste di un anno fa. Dopo essere stato il tormentone dell’estate scorsa, dunque, James potrebbe tornare a far sognare gli azzurri.

Su di lui, però, resta da tenere d’occhio l’interesse dell’Atletico Madrid anche se difficile che ci sia un affondo dopo l’arrivo di Carrasco a gennaio.

