Calciomercato Juventus, via anche Paratici | Ritorno con l’ex

Calciomercato Juventus, a rischio anche la posizione di Paratici: il dirigente può dire addio ai bianconeri, ritorna la coppia con un grande ex

Dopo l’addio di Sarri, potrebbero essercene altri in casa Juventus. Anche la posizione di Paratici è a rischio, il dirigente non è apparso contento della scelta di Pirlo come successore sulla panchina. Sotto accusa le ultime sessioni di mercato condotte in casa bianconera, potrebbe esserci una promozione di Cherubini con una separazione pesante da colui che da dieci anni orchestra i successi dei campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus, Paratici via insieme a…Conte

Nonostante le smentite di rito, si susseguono i rumours sulle future destinazioni del ds. Restano vive le piste Roma e Manchester United. Gli inglesi da tempo hanno messo gli occhi su di lui, con i giallorossi i rapporti con Fienga sono ottimi e un suo approdo nella Capitale, nella nuova era Friedkin, non è affatto da escludere.

Nella sua nuova avventura, Paratici potrebbe volere con sé Antonio Conte. La stima tra i due, dopo l’addio del tecnico alla Juve, è rimasta intatta. Il tecnico pugliese era stato già proposto per un ritorno in bianconero nella scorsa stagione, ma era arrivato il veto del presidente Agnelli. Ora, visti i momenti burrascosi che l’ex Ct della Nazionale sta vivendo all’Inter, il sodalizio potrebbe effettivamente ricostruirsi altrove.

