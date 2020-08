Calciomercato Juventus, regalo a Pirlo | Lo soffiano all’Inter!

Calciomercato Juventus, con Pirlo in panchina cambiano gli obiettivi e gli scenari: ritorno di fiamma, possibile sgarbo all’Inter

Nuovo corso in casa Juventus, con l’avvento di Andrea Pirlo in panchina. Scelta controcorrente da parte dei bianconeri, che ricominciano da un tecnico all’esordio assoluto per rilanciare un ciclo vincente. L’addio di Sarri e la figura del nuovo allenatore cambiano gli scenari per i campioni d’Italia, sicuramente dal punto di vista del calciomercato. Gli obiettivi saranno sicuramente giocatori funzionali al credo dell’ex centrocampista, da innestare nel nucleo storico della squadra per garantire la giusta continuità e al tempo stesso rinnovare la rosa.

Calciomercato Juventus, Pirlo ricomincia dal suo erede: assalto a Tonali, controsorpasso all’Inter

Secondo ‘Tuttosport’, il primo nome diventa, a centrocampo, quello di Sandro Tonali. Il giovane numero 4 del Brescia è da tutti identificato come l’erede proprio di Pirlo e la Juve può rimettersi a sorpresa in corsa. Il giocatore da tempo ha l’accordo con l‘Inter, ma a questo punto potrebbe cambiare tutto.

Paratici sarebbe pronto a riallacciare i contatti sia con Bozzo, procuratore del centrocampista, e con Cellino, per capire i margini di trattativa. Si tratterebbe di un vero e proprio sgarbo all’ex collega Marotta, che già pensava di aver regalato a Conte un rinforzo prezioso per i nerazzurri. Nel caso in cui la Juve non riuscisse nel tentativo, l’alternativa sarebbe Manuel Locatelli, del Sassuolo.

