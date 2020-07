Calciomercato Inter, svolta per Tonali | Le ultime novità

La trattativa per Sandro Tonali potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta, l’Inter ed il Brescia sono vicini all’intesa: le ultime.

Sembrano esserci importanti sviluppi nella trattativa fra i nerazzurri e le ‘Rondinelle’ per Sandro Tonali. Il centrocampista di Lodi è pronto a lasciare Brescia alla fine della stagione, ma potrebbe non lasciare la Lombardia: su di lui ci sono Inter e Milan. I nerazzurri, però, potrebbero aver anticipato i rivali cittadini nella corsa al classe 2000. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente Cellino sembrava essersi deciso ad accettare i 35 milioni di euro offerti da Marotta: Tonali si avvicina sempre di più a vestire la maglia dell’Inter. Tutti i dettagli sulla trattativa.

Come riportato dall’edizione bresciana del ‘Corriere della Sera’, Sandro Tonali si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Le due società stanno risolvendo anche le ultime problematiche della trattativa e sarebbero ormai ai dettagli. Il centrocampista delle ‘Rondinelle’ è atteso a Milano già nella giornata di lunedì prossimo. Giusto il tempo di completare il suo primo campionato di Serie A, con il Brescia che non è riuscito ad evitare la retrocessione, e poi Tonali si appresterà a compiere il grande salto.

I desideri di Antonio Conte potrebbero essere realizzati ancora una volta e, dopo Hakimi, il tecnico salentino è pronto ad accogliere in nerazzurro anche Tonali. Sarà il gioiellino del Brescia il colpo a centrocampo voluto fortemente da Conte e portato a Milano da Marotta. L’accordo con il presidente Cellino sembra essere in dirittura d’arrivo e la concorrenza del Milan potrebbe essere battuta una volta per tutte.

L’Inter è ad un passo dalla chiusura per Sandro Tonali: il centrocampista del Brescia è atteso a Milano lunedì ed è pronto a mantenere l’accordo con i nerazzurri.

