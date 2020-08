Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa con il Real Madrid | Addio Dybala!

La Juventus è molto attiva sul mercato, in quanto al lavoro per consegnare al neo-tecnico Andrea Pirlo una squadra che possa vincere la Champions League. Potrebbe però privarsi di Paulo Dybala, in vista di uno scambio con il Real Madrid.

L’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus, ha dato il via a una rifondazione della rosa bianconera. Saranno probabilmente ceduti i giocatori che hanno portato il club a conquistare una miriade di vittorie in Italia. Andrea Pirlo, nominato ufficialmente allenatore della Juve, ha intenzione di costruire una squadra in grado di vincere la Champions League. Gonzalo Higuain e Sami Khedira sono in uscita, destinati alla risoluzione del contratto. Insieme a loro, anche Matuidi lascerà Torino. Oltre a questi ultimi, il futuro di Paulo Dybala sembra lontano dalla Juventus.

Juventus, Dybala al Real Madrid in uno scambio

Secondo quanto riferito da Don Diario, il Real Madrid è molto interessato a Dybala. La Juventus avrebbe offerto 80 milioni per Isco, per il quale Zinedine Zidane ha dato parere positivo alla cessione. Pirlo ha intenzione di costruire una squadra forte e giovane, ed è per questo che Dybala potrebbe essere scambiato con Vinicius Junior. Zidane crede che l’argentino sia adatto a giocare con Benzema, però sorgono dei dubbi su Vinicius. Il brasiliano, infatti, è stato prelevato dal Flamengo per circa 45 milioni di euro l’anno scorso. E’ un classe 2000, e i Blancos non vorrebbero che esplodesse altrove, visto che già in questa stagione ha fatto vedere ottime cose, come il gol al Barcellona nello scontro diretto per il titolo.

Potrebbe però nascere un’operazione stile-Morata di qualche anno fa: l’attaccante spagnolo approdò alla Juve con diritto di recompra per i madridisti, che in questo caso sarebbe fissata a 40 milioni di euro. Il Real Madrid, in questo modo, manterrebbe il controllo del giocatore. La Juventus spera che le Merengues accettino questo tipo di affare per assicurare a Pirlo sia Isco, sia Vinicius.

