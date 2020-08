Calciomercato Juventus, assalto a Douglas Costa | Cash e scambio

Il futuro di Douglas Costa, complice i numerosi infortuni, potrebbe essere lontano dalla Juventus. Per il brasiliano, una ‘big’ inglese è pronta ad imbastire un clamoroso scambio.

Con l’approdo di Andrea Pirlo in panchina, il futuro di molti giocatori alla Juventus appare in bilico. Tra di essi, complice i continui infortuni subiti in stagione, anche Douglas Costa. Il fantasista brasiliano è reduce da un’annata deludente, con 29 presenze e 3 reti complessive. Nonostante sprazzi di grande calcio dimostrati dal classe ’90 (le reti in Champions contro il Lokomotiv Mosca e in Serie A contro il Genoa su tutte), nell’ultimo anno Douglas Costa è riuscito a mettere insieme poco più di 1000 minuti complessivi.

Come detto, a condizionare la stagione del brasiliano, i numerosi infortuni muscolari. Infortuni che potrebbero portare la dirigenza della Juventus a non voler puntare nuovamente sul mancino verdeoro. Con il futuro lontano da Torino, si susseguono le voci sulla nuova destinazione per l’ex Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Juventus, Per Douglas Costa c’è il Manchester United

Dopo l’Atletico Madrid, nelle ultime ore un’altra big si è fatta avanti per Douglas Costa. Sul tavolo della Juventus, è infatti giunta l’offerta del Manchester United. Per convincere i bianconeri, gli inglesi sono pronti ad imbastire un’operazione “shock”: 18 milioni di sterline più il cartellino di Smalling.

Per il difensore inglese, tornato dal prestito alla Roma, la valutazione è di 20 milioni di sterline. La Juventus segue da tempo il centrale dello United, accostato negli ultimi giorni anche all’Inter di Conte. Con la probabile cessione di Rugani, l’esigenza di un difensore che possa far rifiatare Bonucci è primaria per i Campioni d’Italia.

L’asse Torino-Manchester è caldo, e la trattativa Costa-Smalling è pronta a sbloccarsi.

