Calciomercato Napoli, top club su Meret | Soldi e scambio

Autore di una stagione in costante ballottaggio con David Ospina, sul giovane portiere del Napoli Meret è piombato un top club europeo.

Il Napoli in questa stagione ha vissuto un cambio di allenatore, con Carlo Ancelotti che è stato esonerato a dicembre e al suo posto è arrivato Gennaro Gattuso. Con quest’ultimo, i partenopei hanno ritrovato le certezze smarrite con l’ex tecnico del Real Madrid. Tuttavia, in porta il Napoli ha visto alternarsi costantemente David Ospina e Alex Meret. E proprio su Meret, c’è da monitorare l’interesse di un top club europeo.

Calciomercato Napoli, il Manchester United sulle tracce di Meret: cash e scambio

Secondo quanto riferito da ESPN, il Manchester United è alla ricerca di un portiere. Solskjaer ha piena fiducia in David De Gea, nonostante qualche errore di troppo durante questa stagione. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e verosimilmente il prossimo anno giocherà ancora con la maglia dei Red Devils. Il manager dello United vorrebbe affiancare allo spagnolo un giovane emergente del panorama europeo. Dean Henderson, attualmente in prestito allo Sheffield e autore di un’ottima stagione, non ha intenzione di ritornare alla base. Dunque, è stato fatto il nome di Meret per sostituire Sergio Romero, attuale secondo portiere del Manchester United.

Costantemente monitorato dagli osservatori dei Red Devils, il portiere del Napoli questa stagione non ha avuto il ruolo da titolare fisso. Gattuso spesso e volentieri, soprattutto nei big match, ha preferito affidarsi all’esperienza e alla tecnica di Ospina. Meret viene valutato da De Laurentiis circa 40 milioni di euro, cifra che i ‘Red Devils’ proverebbero magari a ridurre inserendo il cartellino di Smalling, valutato sui 20. Il centrale inglese è appena tornato dal prestito alla Roma e oltre ai giallorossi anche Inter e Juventus stanno provando a riportarlo subito in Italia.

