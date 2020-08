Calciomercato Inter, Ancelotti porta via Lautaro | Operazione shock!

Calciomercato Inter, che incastro tra Everton e Barcellona: Ancelotti pronto a ‘portare via’ Lautaro Martinez da Milano, i dettagli della maxi-operazione

Un campionato da protagonista, poi le voci di un trasferimento al Barcellona che sembrano averlo distratto per un po’. Lautaro Martinez ha vissuto una stagione di alti (tanti) e di bassi (pochi e quasi tutti attraversati durante la ripresa), ma le nubi sul suo futuro si sarebbero definitivamente allontanate. Oppure no? Dalla Spagna assicurano: il Barça è pronto a tornare alla carica, grazie ad un assist di mercato che arriverebbe direttamente da Carlo Ancelotti.

Inter: con Trincao all’Everton, il Barcellona è pronto a stringere per Lautaro

Secondo quanto riportato dal media iberico ‘Don Balon’, l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a chiudere con il Barcellona per il cartellino di Francisco Trincao. Il portoghese è considerato tra le future stelle del calcio europeo, ma i blaugrana sarebbero pronti a sacrificarlo in cambio di un’offerta monstre da parte dei Toffies. Dalla Spagna non hanno dubbi e avvisano: l’Everton avrebbe messo in piedi una maxi-operazione da 70 milioni di euro, per portare in Premier League il giovane fuoriclasse portoghese. E con quei soldi, il presidente Bartomeu troverebbe linfa vitale per tornare alla carica e pressare nuovamente Lautaro Martinez.

L’Inter continua a restare sulle proprie posizioni: 111 milioni di euro, o il calciatore resterà ancora a Milano. Il Barcellona, per adesso, non può fare altro che attendere ed incassare, nella speranza di bussare quanto prima alla porta dei nerazzurri.

