Inter, Conte ‘distrutto’ | ‘’Scorretto e piagnucolone, gli chiedano i danni!’’

Arrivano le reazioni dopo il duro attacco di Antonio Conte nei confronti della società. L’allenatore ora è al centro dell’attenzione di giornalisti e tifosi

È stata nel complesso una buona stagione fin qui per l’Inter, che ha collezionato il secondo posto in Serie A e ora può tentare l’assalto all’Europa League. Nonostante ciò, il tecnico Antonio Conte ieri ha attaccato la società riguardo l’assenza in alcuni momenti delicati dell’annata.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È stata un’annata molto dura, alla fine faremo delle valutazioni per il futuro perché tante cose non mi sono piaciute. Non c’è stata protezione nei confronti di allenatore e squadra da parte della società, noi abbiamo ricevuto palate di cacca e ora tutti gli altri sono saliti sul caro“.

Inter, che attacco a Conte di Ziliani: “Non capisco perché non venga licenziato”

Queste dichiarazioni non sono piaciute a tutti, tant’è che Antonio Conte è stato a sua volta attaccato sui social dal giornalista Paolo Ziliani, che con un Tweet polemico ha definito il nerazzurro come allenatore più scorretto del calcio italiano.

Queste le sue parole: “Il più scorretto allenatore del calcio italiano: capace solo di piagnucolare, con la stagione ancora in corso lava i panni sporchi (ammesso che lo siano) in pubblico esponendo il club al ridicolo. Non si capisce perchè l’Inter non lo licenzi per giusta causa chiedendogli i danni”.

Quella che sarebbe dovuta essere un’ultima giornata tranquilla di Serie A, invece, ha lasciato tante incertezze sul futuro dell’Inter.