Calciomercato Juventus, Sarri ai saluti | Agnelli contatta il nuovo allenatore

In casa Juventus l’addio di Maurizio Sarri è ormai ad un passo: il presidente Andrea Agnelli avvia i contatti con il possibile nuovo allenatore bianconero

La Champions League era un crocevia importante per il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L’obiettivo rimonta ai danni del Lione è fallito e l’addio del tecnico toscano è ormai sempre più lontano. Il presidente Andrea Agnelli ha già avviato i contatti con l’allenatore desiderato per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, addio Sarri: Agnelli in contatto con Simone Inzaghi

Amara eliminazione quella di ieri sera in Champions League della Juventus contro il Lione. I bianconeri non sono riusciti a ribaltare il risultato di 1-0 maturato all’andata, vincendo 2-1 all’Allianz Stadium, sprecando tantissime occasioni. L’eliminazione nella competizione europea potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, portando all’addio del tecnico Maurizio Sarri, già fortemente criticato da tempo. Così al momento l’addio dell’allenatore toscano sarebbe molto vicino ed il presidente Andrea Agnelli sarebbe già al lavoro per il futuro in panchina.

Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il numero uno bianconero avrebbe già avuto un primo contatto con l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Da tempo ormai si è a conoscenza della stima di Agnelli nei confronti del tecnico biancoceleste ed il rinnovo del contratto ancora non pervenuto con la società di Claudio Lotito potrebbe incoraggiare i bianconeri. Inoltre, si continua ad essere vigili sul sogno Zidane dal Real Madrid, ormai molto difficile e sul ritorno di Massimiliano Allegri, sul quale ci sarebbe anche l‘Inter per il possibile post Conte.

