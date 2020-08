Calciomercato Juventus, doppia beffa dalla Roma | Non solo Paratici

Sono ore calde per la Juventus: la Roma si inserisce per soffiare Paratici e potrebbe puntare anche a un obiettivo dei bianconeri

Torna ufficialmente la Champions League e tornano le grandi sfide Europee. Sarà una serata difficile per la Juventus che dovrà cercare di ribaltare la sconfitta rimediata in terra francese contro il Lione per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale. Servirà una gara quasi perfetta per i bianconeri, che dovranno cercare di ripetere la sfida contro l’Atletico Madrid di un anno fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’ex nerazzurro sulla trequarti | Affare low cost

Le ultime gare in Serie A non sono andate nel migliore dei modi e le prestazioni sono state poco convincenti, ma è pur vero che questa sera ci saranno delle motivazioni sicuramente diverse che possono fare la differenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto per Bentancur | L’affare con il City

Calciomercato Juventus, la Roma su Paratici: possibile tentativo anche per Raul Jimenez

La squadra pensa solo alla partita di questa sera ma la società lavora anche per il futuro e per effettuare delle possibili modifiche. La posizione di Fabio Paratici sembrerebbe in bilico e su di lui sarebbe spuntata la Roma che con la nuova società sogna di strappare il dirigente ai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Guardiola all’assalto | Incontro col City: c’è la data!

In caso di addio e di passaggio in giallorosso, Paratici potrebbe continuare a perseguire gli obiettivi di cui si parla oggi in ottica Juventus, provando a portarli alla Roma. E tra questi ci sarebbe Raul Jimenez, che potrebbe diventare dunque un obiettivo dei giallorossi nelle prossime settimane.

In questo caso si farebbe anche uno sgarbo di mercato alla Juventus, che poi sarebbe costretta a puntare su nuovi elementi offensivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Lione, Sarri in conferenza | Le ultime su Dybala

Calciomercato Inter, beffa Marotta | Vicino al rinnovo!