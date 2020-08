Calciomercato, Guardiola all’assalto | Incontro col City: c’è la data!

Il Manchester City è pronto a stupire con il calciomercato e va a caccia del colpaccio in Serie A: previsto un incontro la prossima settimana

È stata una stagione particolare per il Napoli che si è dimostrato essere un club imprevedibile. I partenopei hanno vissuto un brutto inizio di stagione, sono partiti male con Carlo Ancelotti in Serie A ma hanno comunque conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League prima di ingaggiare Rino Gattuso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ritorno Petrachi | Addio Fonseca: erede shock

Con il cambio in panchina è arrivata una mini svolta per la squadra che è comunque cresciuta fino ad arrivare alla vittoria della Coppa Italia, battendo la Juventus in finale ai calci di rigore dopo aver dominato per circa 90 minuti di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan da Mourinho | Via libera per il super colpo

Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: il Manchester City ci prova e fissa l’incontro

Ora nel mirino c’è la sfida di sabato contro il Barcellona, mentre la società continua a lavorare per programmare il calciomercato sia in entrata che in uscita. Dopo l’acquisto di Osimhen, ci potrebbe essere una partenza importante, ovvero quella riguardante Kalidou Koulibaly.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, cessione Roma | UFFICIALE: c’è l’accordo!

Il difensore senegalese non arriva da una delle migliori annate ed è seguito ormai da diverse settimane dal Manchester City, che potrebbe arrivare a offrire circa 70 milioni di euro. Secondo quanto riportato da footmercato.com, sarebbe previsto un incontro tra Napoli e i Citizens nella prossima settimana proprio per parlare del senegalese.

Il difensore centrale classe 1991 ha disputato 33 gare in questa stagione e per la prima volte nelle ultime quattro stagioni non è ancora andato in gol.