Calciomercato Juventus, addio Dybala | L’idea di Cristiano

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Dopo un’annata da protagonista, il giocatore argentino sarebbe pronto all’addio

Paulo Dybala è stato il protagonista indiscusso della stagione di Serie A aggiudicandosi anche il premio MVP. Il suo futuro resta sempre incerto e, come svelato dal portale spagnolo “diariogol.com” potrebbe esserci in ballo anche una sua possibile cessione. Lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe anche spingere per il suo addio vista la competizione del campione portoghese.

Calciomercato Juventus, cessione Dybala al Real

L’attaccante argentino potrebbe volare in Spagna, ma non si parla di Barcellona vista la presenza del suo connazionale Lionel Messi. Inoltre, anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sulla stessa “Joya” con Zidane che apprezza da sempre il talentuoso giocatore sudamericano.

