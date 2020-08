Calciomercato Milan, è fatta per il talento | Annuncio UFFICIALE

Il Milan ha ufficializzato il suo primo acquisto di questa sessione di calciomercato.

Proviene dall’Hammarby IF il primo acquisto di questa sessione di calciomercato del Milan. Si tratta di Emil Roback, attaccante classe 2003, proveniente dal club svedese dove è azionista anche Zlatan Ibrahimovic. Operazione da 1,5 milioni di euro complessivi, l’affare è stato ufficializzato dall’Hammarby con un comunicato sul proprio sito: “L’Hammarby ha concordato con il Milan il trasferimento di Emil Roback. Il talento offensivo di 17 anni lascia così i biancorossi e continua la sua carriera in uno dei club più grandi del mondo“. In merito alla trattativa sono arrivate anche le parole del ds del club svedese, Jesper Jansson: “Ci eravamo accordati con due club, ma Emil ha scelto il Milan. Siamo orgogliosi di questa cessione a un club così importante. Sarà interessante seguire la crescita di un talento così grande“.

