Calciomercato Juventus, colpo per la difesa a tre | Inter beffata!

Dagli ultimi summit con Pirlo, la Juventus sembra andare verso la difesa a tre: i bianconeri anticipano l’Inter e tentano il colpo arretrato.

La scelta di puntare su un allenatore all’esordio assoluto come Andrea Pirlo proietta la Juventus in una dimensione di incertezza inedita. Negli ultimi summit fra il tecnico bresciano e la dirigenza bianconera, però, si stanno risolvendo diverse questioni tattiche. La più importante, probabilmente, riguarda la volontà di Pirlo di puntare su una difesa a tre: un’inversione di rotta rispetto a Sarri. Rinforzare il reparto arretrato, quindi, sembra essere diventata una delle priorità più impellenti di Paratici. La Juventus potrebbe aver individuato l’obiettivo, su cui c’è un forte pressing dell’Inter, e starebbe valutando un’offerta immediata per anticipare i rivali.

Dalle primissime indicazioni tattiche di Andrea Pirlo, sembra che la Juventus possa utilizzare una difesa a tre nella prossima stagione. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi per allungare il proprio parco difensori ed uno dei primi nomi sulla lista di Paratici sembra essere Milenkovic. Il centrale della Fiorentina piace molto al nuovo allenatore bianconero, ma la concorrenza dell’Inter è molto forte. Gli uomini di mercato della Juventus, per questo, puntano ad anticipare i nerazzurri con un’offerta importante. Paratici potrebbe offrire alla ‘Viola’ il cartellino di Daniele Rugani più un conguaglio economico: una proposta che potrebbe intrigare molto il club toscano. La Juventus prova a beffare l’Inter.

