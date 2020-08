Calciomercato Juventus, ritorno shock | ‘Assist’ di Marotta

La Juventus prepara la rivoluzione a centrocampo e pensa a un grande ritorno. L’assist può arrivare direttamente dal rivale Beppe Marotta

È stata un’annata particolare e difficile per la Juventus, che ha conquistato il nono scudetto consecutivo ma ha collezionato troppi passi falsi sia nelle competizioni nazionali che, soprattutto, in quelle internazionali. Dopo il ko con il Lione infatti è arrivato il ribaltone in panchina che ha portato all’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo a sorpresa di Andrea Pirlo.

Ora la società vuole tutelare al massimo il proprio allenatore per metterlo a suo agio nella prima esperienza in questo ruolo. Si proverà a costruire una rosa importante ma prima si partirà con la cessione di quei calciatori che potrebbero non dare più un contributo al progetto bianconero.

Calciomercato Juventus, obiettivo Vidal a centrocampo: Inter più defilata

Il neo allenatore della Juventus, visto il suo passato, dà molta importanza al centrocampo e per questo proprio in quel reparto potrebbero esserci i cambiamenti più importanti. C’è stato già l’addio di Matuidi e potrebbe non essere il solo, mentre in entrata si segue con attenzione Arturo Vidal.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, ci sarebbero stati già dei contatti e la trattativa è sulla buona strada, ma non può chiudersi prima della fine della Champions League. Sul cileno resta comunque l’interesse dell’Inter e in particolare di Antonio Conte, anche se il suo futuro è incerto, ma Beppe Marotta non è d’accordo su un acquisto del genere.

L’amministratore delegato nerazzurro, infatti, valuta età e ingaggio troppo alti e inoltre teme possano esserci problemi per lo stile di vita di Vidal.

