Calciomercato Milan, assalto del PSG | Scambio respinto!

Sarà un mercato fatto di molti scambi. Al Milan ne è stato proposto uno per privarsi di Hakan Calhanoglu, rifiutato all’istante dal club rossonero.

E’ stata la stella del finale di stagione del Milan, con il quale ha raggiunto un sesto posto e quindi la qualificazione ai preliminari di Europa League. Hakan Calhanoglu, centrocampista rossonero, da quando è arrivato Stefano Pioli è al centro del progetto milanista. Al momento della conferma del proprio allenatore, il turco si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Sky Sport, in merito alle voci che vedevano Ralf Rangnick alla guida tecnica della squadra. Viste le sue ottime prestazioni, ha attirato su di sé gli occhi di top club come il Paris Saint-Germain, che ha proposto uno scambio al Milan.

Milan, rifiutato uno scambio con il PSG

Il Milan è in trattativa con Calhanoglu per il rinnovo, ma per il momento non c’è stata ancora la fumata bianca e su di lui si sarebbe fatto avanti il Paris Saint-Germain. Il club parigino vorrebbe acquistare una mezzala di qualità/trequartista e ha individuato nell’ex Bayer Leverkusen un ottimo acquisto. Sul piatto è stato messo il cartellino di Julian Draxler, nel mirino delle big italiane prima dell’approdo all’ombra della Tour-Eiffel. Il Milan ha categoricamente rifiutato la proposta.

Calhanoglu è un punto fermo di Pioli e si ripartirà -anche- da lui per la prossima stagione.

