Calciomercato Juventus, il Mister X per Pirlo arriva dalla Serie A!

La Juventus in cerca di un nuovo fantasista. Andrea Pirlo ha espresso la sua preferenza: il nuovo rinforzo per la zona avanzata dalla Serie A

Inizia un nuovo corso per la Juventus, che per la prossima stagione a deciso, a sorpresa, di affidarsi ad Andrea Pirlo, allenatore da pochi mesi e senza ancora esperienza. Intanto la dirigenza bianconera non può che rifarsi alla sua volontà per quel che riguarda il calciomercato. Uno degli obiettivi del club è un nuovo fantasista, un centrocampista offensivo, all’occorrenza attaccante, che sappia illuminare con le sue idee il reparto avanzato. Tra i candidati Isco del Real Madrid e de Paul dell’Udinese, ma la preferenza del nuovo allenatore bianconero sarebbe ricaduta su un altro nome.

Luis Alberto, Pirlo lo preferisce a Isco e de Paul

Stando a quanto riferito da Luca Momblano – noto giornalista vicino all’ambiente Juventus – a Top Calcio 24, il Mister X del mercato bianconero sarebbe Luis Alberto. A proposito della ricerca di un nuovo fantasista ha infatti rivelato: “Luis Alberto quasi alla pari di Isco, ma ritenuto più prendibile. Per Pirlo sarebbe preferibile a de Paul, che invece la dirigenza considera molto”. Stando così le cose, è possibile che il nuovo rinforzo della Juventus per la zona tre-quarti arrivi dalla Serie A e dalla Lazio, club in cui milita il forte brasiliano che piace al nuovo allenatore dei piemontesi.

Si tratterebbe di un grande colpo per la Juventus. Del resto, Luis Alberto è un profilo che piace a diverse big europee. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia e lontano dalla Lazio.

