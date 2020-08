Calciomercato Juventus, follia per Zidane | Rifiutato ingaggio shock

Prima dell’eliminazione in Champions League, la Juventus avrebbe presentato un’offerta shock per Zinedine Zidane. Il tecnico francese ha però declinato l’allettante proposta.

Clamorosa indiscrezione di mercato: secondo il sito spagnolo ‘Defensa Central’, molto vicino all’ambiente madrileno, il tecnico dei blancos Zinedine Zidane, avrebbe ricevuto un’offerta shock da parte della Juventus per allenare i bianconeri. Offerta però rispedita al mittente.

Da tempo sogno proibito della Juventus, quest’anno sembrava poter essere finalmente quello buono per vedere il ritorno di ‘Zizou’ a Torino. L’andamento negativo della stagione bianconera, al netto dello scudetto vinto, non ha convinto la dirigenza a confermare Maurizio Sarri sulla panchina dei Campioni d’Italia. L’obiettivo numero 1 per Agnelli era dunque l’allenatore francese, che nell’ultima stagione ha conquistato la Liga con il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, dopo il rifiuto di Zidane la società ha virato su Pirlo

L’offerta fatta recapitare sul tavolo del procuratore di Zidane, Alain Migliaccio, era di quelle che fanno tremare le gambe: contratto pluriennale da 15 milioni a stagione. L’attuale ingaggio percepito dal francese con il Real Madrid è di 12 milioni di euro, 3 in meno rispetto all’offerta bianconera.

La proposta sarebbe giunta all’entourage di Zizou prima del match di Champions League del Real Madrid, contro il Manchester City. La sconfitta delle merengues, con la conseguente eliminazione dalla competizione europea, ha creato non pochi malumori all’interno dello spogliatoio madrileno.

Nonostante ciò, Zidane ha espresso il desiderio di voler rimanere sulla panchina del Real Madrid, per tentare la conquista della sua quarta Champions League con gli spagnoli. Ecco dunque una delle motivazioni principali che ha portato l’ex giocatore della nazionale francese a declinare la clamorosa offerta da parte della Juventus, che ha prontamente virato sulla soluzione interna, con Andrea Pirlo.

