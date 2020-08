Calciomercato Juventus, Dybala in bilico | Cessione e assalto all’erede

Sono ore di duro lavoro per la Juventus, che deve anche valutare la possibile cessione di Dybala: è già pronto l’erede

Saranno probabilmente settimane di fuoco per la Juventus, che lavora per cancellare le settimane che hanno portato al ko in Champions League contro il Lione e sta già attuando una sorta di rivoluzione a livello tecnico, visto che è arrivato il cambio in panchina con Andrea Pirlo che è subentrato a Maurizio Sarri.

Il primo passo è stato fatto per provare a risalire la china e cercare di tornare a essere competitivi nella massima competizione europea, ora però si dovrà lavorare duramente sul calciomercato per garantire al neo tecnico una rosa all’altezza perché non basta il cambio dell’allenatore.

Calciomercato Juventus, cessione Dybala: arriva l’offerta del Real Madrid. Zaniolo è l’erede

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset, il Real Madrid starebbe preparando l’assalto per portare in Spagna Paulo Dybala. Sul piatto potrebbero esserci soldi più una contropartita per superare i 100 milioni di euro. La Juventus potrebbe essere tentata dall’affare e quindi lasciar partire uno dei calciatori più importanti.

Con l’addio della ‘Joya’, la Juventus avrebbe il budget necessario per partire con l’assalto verso Nicolò Zaniolo, che potrebbe essere considerato l’erede principale dell’argentino. Visti i tanti soldi in arrivo, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe offrire più di 60 milioni di euro alla Roma.

Dybala resta un punto fermo da cui ripartire, ma per un’offerta importante l’addio può concretizzarsi per l’assalto a Zaniolo