Calciomercato Roma, ritorno Totti-De Rossi | Clamorosa suggestione

Incredibile suggestione di mercato in casa Roma: potrebbero ritornare Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Sono ore frenetiche in casa Roma. Il cambio di proprietà, da Pallotta a Friedkin, sta aprendo le porte a tante possibili sorprese. Il nuovo proprietario giallorosso dovrà confermare o sollevare dall’incarico tutte le figure dirigenziali. Occhio anche a ciò che potrebbe succedere in panchina, con Paulo Fonseca in bilico dopo la sconfitta contro il Siviglia. Tuttavia, l’amministratore delegato Fienga dovrebbe restare e sarebbe contrario all’ipotesi esonero dell’allenatore portoghese, ma molto dipenderà anche da chi sarà il nuovo direttore sportivo.

Roma, Totti-De Rossi alla guida della squadra

Il sogno alla guida tecnica della Roma è Maurizio Sarri, con Fabio Paratici da ds. Sarri, dopo l’esonero dalla Juventus, accetterebbe volentieri quest’opzione. L’attuale direttore sportivo della Juventus, invece, ne è affascinato, ma la priorità -almeno per il momento- resta il club bianconero, che ha ingaggiato Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Per un ex campione del mondo sulla panchina della Juve, ne potrebbero arrivare due su quella giallorossa: stando a quanto riportato da Il Messaggero, la suggestione è quella di ingaggiare Daniele De Rossi come allenatore e Francesco Totti responsabile del settore tecnico. Con loro due, resterebbe sicuramente da ds anche Morgan De Sanctis, vista anche l’amicizia fra i tre.

Gli altri papabili per la panchina della Roma sono il ritorno di Spalletti, ma anche Mauricio Pochettino. Nel ruolo di direttore sportivo restano in corsa Andrea Berta e Cristiano Giuntoli.

