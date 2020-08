Calciomercato Juventus, il ‘castigatore’ di Sarri per Pirlo | I dettagli

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile tentativo dei bianconeri per l’ala olandese del Lione che venerdì scorso ha disputato una grande partita all’Allianz di Torino

Nessuno sa niente sul Pirlo allenatore, eppure quasi tutti si sono già affrettati a spiegarci la sua filosofia calcistica e a ‘svelarci’ le sue presunte, possibili idee geniali. Un modo come un altro per difendere la Juventus, che col suo ingaggio – dovuto a tanti fattori, in primis quello economico – ha compiuto una scelta a dir poco ‘folle’, ma chissà anche lungimirante. Vedremo le risposte che daranno il campo e non solo… A proposito di campo, o meglio di moduli, pare che il suo preferito sia il 4-3-3. Un modulo in cui sono fondamentali gli esterni bassi e soprattutto quelli che vanno a comporre il tridente, disponendosi appunto ai lati della punta. Nell’attuale rosa di esterno d’attacco ce n’è solo uno, Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, ‘regalo’ Depay a Pirlo: le cifre

Il brasiliano è l’emblema della discontinuità, per questo uno su cui non si può fare affidamento. Però dobbiamo tener conto anche di Kulusevski, preso dall’Atalanta e in squadra a partire della prossima stagione. Ma è chiaro che lo svedese non basterebbe, dunque in caso davvero di utilizzo del 4-3-3 il club sarebbe eventualmente costretto a ricorrere al calciomercato. Per prendere chi? Di nomi ce ne sono diversi, ma noi ne facciamo soltanto uno: Memphis Depay. Già, proprio uno dei giocatori decisivi se non quello decisivo in assoluto per l’eliminazione dalla Champions della Juventus e, seppur la decisione era già stata presa da tempo, per l’esonero di Sarri. Il 26enne è un’ala di piede destro bravissima a giocare pure sul lato sinistro, ma in generale a spaziare su tutto il fronte offensivo. Veloce con un ottimo tiro, insomma parliamo di un giocatore di spessore internazionale.

Venerdì ha giocato una grande partita, siglando su rigore la rete del momentaneo vantaggio francese. Pirlo, che sicuramente ha visto la sfida dell”Allianz Stadium’, potrebbe esserne rimasto stregato. Il cartellino del classe ’94 acquistabile per 30 milioni di euro, considerato che il suo contratto è ancora in scadenza nel giugno 2021, ovvero fra poco meno di un anno. Possibile un esborso inferiore con l’inserimento di una contropartita tecnica, come per esempio Rugani.

