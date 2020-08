Calciomercato Inter, nuovo assalto a Zaniolo | Soldi e contropartita

Dopo averlo ceduto alla Roma, l’Inter potrebbe provare a riprendere Nicolò Zaniolo. Marotta, infatti, potrebbe partire all’assalto del centrocampista.

Dopo lo sfogo di Antonio Conte nel postpartita di Atalanta-Inter, il club nerazzurro è al lavoro per continuare a ingaggiare nuovi giocatori per ridurre il gap dalla Juventus. Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, dopo il colpo Hakimi si è messo all’opera per assicurare al suo allenatore altri giocatori di alto livello. Il nome scelto per il centrocampo potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Per il centrocampista della Roma, rientrato post-lockdown dall’infortunio al crociato, sarebbe pronta già una prima offerta.

Leggi anche —> Coronavirus, scoppia il caos sull’ex Inter | I dettagli

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, risoluzione e addio | Futuro in Qatar

Inter, offerta per Zaniolo

Primo approccio dell’Inter con la Roma per acquistare Nicolò Zaniolo Il centrocampista è sempre stato un pallino di Marotta e potrebbe lasciare la Roma, nonostante il cambio di proprietà da Pallotta a Friedkin. L’Inter avrebbe già effettuato una prima offerta assicurarsi al club giallorosso: 23 milioni di euro più una contropartita, ovvero Marcelo Brozovic. Per il croato, nei giorni scorsi si è profilato anche uno scambio con l’Atletico Madrid.

Tuttavia, la Roma ritiene il centrocampista incedibile e verranno prese in considerazione solo offerte clamorose, senza contropartite.

Potrebbero interessarti anche:

Milan, Theo in Premier: si lavora allo scambio | Doppio assist per Inter e Juve

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Ecco il sostituto