Calciomercato Milan, niente colpo dal top club | Beffa dall’Atalanta

Possibile colpo a sorpresa per l’Atalanta, che potrebbe pescare dal top club europeo e battere il Milan sul calciomercato. Offerta pronta!

L’Atalanta si prepara per l’appuntamento storico contro il Paris Saint-Germain, valevole per i quarti di finale di Champions League, e nel frattempo pensa a un obiettivo di calciomercato importante seguito anche dal Milan per continuare a crescere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via anche Paratici | Ritorno con l’ex

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, la ‘Dea’ sarebbe pronta a beffare i rossoneri con un’offerta da 35 milioni di euro all’Atletico Madrid per ingaggiare Angel Correa. Una cifra importante che probabilmente i Colchoneros non rifiuterebbero facilmente.

In tal senso potrebbe essere importante anche l’evolversi della situazione in Champions, visto che più si va avanti e più il club si arricchisce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, regalo Zidane | Subito un super colpo per Pirlo

Calciomercato Napoli, top club su Meret | Soldi e scambio