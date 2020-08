Calciomercato Milan, tentativo dalla Spagna per Leao | I dettagli

Il Milan potrebbe decidere di cedere Rafael Leao. Sull’attaccante, arrivato l’anno scorso dal Lille, c’è l’interesse di un club spagnolo.

Il Milan questa stagione ha raggiunto il sesto posto in classifica, valido per la qualificazione ai preliminare di Europa League. Dall’arrivo di Ibrahimovic, la squadra rossonera ha completamente svoltato, complice anche l’esplosione di Ante Rebic. Meno minuti invece per Rafael Leao, arrivato la scorsa estate dal Lille per circa 23 milioni di euro. L’attaccante portoghese sembra in uscita e potrebbe approdare nella Liga.

Milan, Rafael Leao verso la Liga

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’Atletico Madrid è molto interessato a Rafael Leao. La squadra di Diego Pablo Simeone vorrebbe rinforzare l’attacco e avrebbe individuato nel portoghese il nome giusto. Nei giorni scorsi si è verificato anche un primo approccio della Juventus, ma il portale spagnolo ritiene che anche i Colchoneros siano sul calciatore. Possibile dunque un’offerta di 12 milioni di euro più il cartellino di Santiago Arias. Un affare complessivo da 24 milioni: il terzino destro colombiano, infatti, è valutato proprio sui 12 milioni.

