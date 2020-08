Calciomercato Juventus, Leão con uno scambio | I dettagli

Grandi manovre di mercato in casa Juve: cresce l’interesse per Leão. Per il portoghese, bianconeri pronti ad imbastire uno scambio con Bernardeschi. Il Milan ci pensa.

Quella che sembrava un’affascinante ipotesi di mercato, rischia ora di concretizzarsi in un clamoroso affare: la Juventus è decisa a puntare su Rafael Leão. L’attaccante portoghese del Milan è un obiettivo della dirigenza bianconera, con Paratici pronto ad imbastire la trattativa. Per mettere le mani sul talento rossonero, la Juventus sarebbe pronta ad offrire, in uno scambio alla pari, Federico Bernardeschi.

Gli ottimi rapporti tra le due dirigenze potrebbero facilitare l’operazione di mercato. Per i due giocatori la valutazione fatta è di 30 milioni di euro, che consentirebbe un’ottima plusvalenza ad entrambi i club.

Calciomercato Juve, i perché dello scambio Leão – Bernardeschi

È dunque Rafael Leão il nome nuovo che potrebbe sbloccare il mercato in attacco della Juventus. L’attuale stallo nell’operazione Milik con il Napoli, ha portato la dirigenza bianconera a sondare nuove strategie di mercato, con il giovane attaccante portoghese molto gradito al tecnico Maurizio Sarri. Il classe ’99, cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Cristiano Ronaldo, oltre ad usufruire dello spazio che lascerà Gonzalo Higuain in attacco, con il “pipita” prossimo all’addio.

Bernardeschi è invece la pedina offerta al Milan per chiudere lo scambio. L’esterno di Carrara, nonostante lo spazio avuto con Sarri, non è mai riuscito a lasciare un’impronta sul gioco della Juve, con i tifosi molto spesso pronti a contestarlo durante la stagione. Al Milan il classe ’94 potrebbe trovare quella continuità di rendimento tanto richiesta anche dal CT della Nazionale, Roberto Mancini, che punta molto sull’ex Fiorentina in vista dell’Europeo 2021.

L’asse Milano-Torino è sempre più caldo. Lo scambio Leão-Bernardeschi subisce un’accelerata forse decisiva. Seguiranno aggiornamenti.

