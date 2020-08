Calciomercato Juventus, sfuma il colpo | Firma in gran segreto

Ha parlato di rinnovo delegando al suo agente le risposte sul futuro. Ora esplode la rabbia di Casemiro dopo l’intervista in Brasile

E’ stato recentemente accostato alla Juventus, ma ancora nulla si sa di preciso sul futuro di Casemiro con il Real Madrid. Il brasiliano ha rilasciato recentemente un’intervista in Brasile in cui ha parlato di futuro e di rinnovo dicendo: “E’ complicato, ora penso solo alla gara con il City. Al momento giusto sarà il mio agente a rispondere a questa domanda”. Insomma, il calciatore ha preferito non esporsi sul tema rinnovo spostando l’attenzione sulla Champions League e sulla gara contro gli inglesi di Guardiola. Le reazioni dei media al suo atteggiamento evasivo sulla questione rinnovo hanno scatenato però l’ira del calciatore.

Juventus, Casemiro: c’è già l’accordo per il rinnovo col Real

Secondo Defensa Central, infatti, il calciatore non avrebbe alcun dubbio sul suo futuro, che sarà ancora legato al Real Madrid. Casemiro avrebbe addirittura già trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale, ma mancherebbe soltanto l’annuncio pubblico. Lo stesso classe 1992 madrileno avrebbe reagito con rabbia alle insinuazioni fatte dai media dopo le sue dichiarazioni, a suo dire valutate in malo modo. Insomma, niente Casemiro per la Juventus: il campione brasiliano sembrerebbe destinato a vestire la maglia dei ‘blancos’ ancora a lungo.

Per i bianconeri sfumerebbe un colpo da sogno, un centrocampista di spessore e vincente che innalzerebbe il livello qualitativo della rosa. Quella data dal brasiliano non sarebbe da interpretare come una risposta evasiva, dunque, quanto un modo per concentrare tutte le attenzioni sul prossimo obiettivo del Real Madrid.

