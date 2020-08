Calciomercato Napoli, si complica l’affare in difesa | Le ultime

Si complica l’obiettivo in difesa per il Napoli: il giovane brasiliano del Lille Gabriel Magalhães sarebbe vicino all’Arsenal.

L’obiettivo per la difesa del Napoli rischia di saltare. Secondo la radio francese ‘France Bleu’, il giovane talento brasiliano del Lille, Gabriel Magalhães, sarebbe vicino alla firma con l’Arsenal. Dopo il colpo Osimhen (strappato per oltre 70 milioni di euro proprio al Lille), la squadra di Rino Gattuso aveva individuato nel brasiliano classe ’97 un possibile sostituto in caso di addio da parte di Kalidou Koulibaly (Psg e City su di lui).

Calciomercato Napoli, l’Arsenal pronta a una super offerta per soffiare Magalhães

Per Magalhães, il Napoli ha messo sul piatto circa 30 milioni di euro, con i francesi pronti a chiudere una nuova cessione ai partenopei dopo l’attaccante nigeriano. Nelle ultime ore però, l’Arsenal si è inserito prepotentemente per il difensore nato a San Paolo. Dopo la vittoria in Fa Cup (2-1 al Chelsea), con la conseguente conquista dell’Europa League, i piani in casa Gunners sono cambiati. L’obiettivo per la squadra di Arteta è di competere per le prime posizioni in Premier League, e per questo la dirigenza londinese è pronta a mettere sul piatto una cifra superiore a quella offerta dal Napoli.

Resta da vedere dunque, la contromossa di Aurelio De Laurentiis, pronto a regalare un nuovo acquisto al suo allenatore, Gennaro Gattuso.

