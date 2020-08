Calciomercato Juventus, occhi sempre in casa Barcellona | Giovane nel mirino

La Juventus continua a cercare talenti in casa Barcellona e ne trova uno che sarebbe pronto a lasciare Messi per trasferirsi da Ronaldo

L’asse di mercato più rovente dell’estate è certamente quello tra Juventus e Barcellona. Dopo lo scambio tra Pjanic e Arthur, si lavora ad una nuova trattativa. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui il giocatore lascerebbe Lionel Messi per approdare alla corte di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona: Akieme lascia Messi per giocare con Ronaldo

La Juventus sembrerebbe aver trovato la sua meta preferita per il calciomercato, ovvero Barcellona. I bianconeri con i catalani stanno intavolando molte trattative, come quella che ha portato allo scambio tra Arthur e Pjanic. Questa volta a finire nel mirino dei bianconeri sembrerebbe essere un giovanissimo dei blaugrana, che sembrerebbe disposto a lasciare Messi per approdare da Cristiano Ronaldo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, ad interessare ai bianconeri sarebbe il terzino sinistro Sergio Akieme. Il classe 1997 quest’anno è stato protagonista con il Barcellona B, mettendo a segno 5 assist in 28 partite. La seconda squadra catalana quest’anno non è riuscita ad approdare in Liga perdendo in finale contro il Sabadell, ma Akieme è stato uno dei più positivi della stagione. I bianconeri per arrivare al talento balugrana dovranno sborsare pochi milioni di euro, per un colpo che potrebbe essere importante in chiave futura.

