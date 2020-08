Calciomercato Juventus, PSG: idea Sarri | Che valzer con Conte e Allegri!

Saranno settimane molto calde per quanto riguarda gli allenatori delle big. Sarri in bilico, scenari clamorosi per il futuro: coinvolti Conte e Allegri

Si è conclusa ufficialmente ieri sera una Serie A unica e irripetibile per tanti motivi. La Juventus ha trionfato per la nona volta consecutiva vincendo il campionato con due giornate di anticipo ma non sono arrivate le tanto attese prestazioni convincenti e brillanti.

Anche l’Inter ha raggiunto un buon risultato chiudendo al secondo posto, ma nonostante ciò il futuro di Antonio Conte sembrerebbe in bilico a causa di sue scelte che potrebbero arrivare a sorpresa al termine della stagione.

Calciomercato, Allegri all’Inter ‘beffa’ il PSG: per i francesi si parla di Conte, Sarri e Pochettino

Si scatena dunque il toto allenatore tra le big d’Europa. Anche Maurizio Sarri potrebbe salutare la Juventus, visto che il bilancio dopo un anno non è dei migliori a causa dei troppi passi falsi, ma molto dipenderà anche dai risultati della Champions League.

Sia Juventus che Inter potrebbero dunque effettuare un nuovo ribaltone in panchina. Per i nerazzurri, con l’addio di Conte in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri. Il PSG così sarebbe costretto a cercare nuovi allenatore e in lizza potrebbero esserci proprio Conte, Sarri e Pochettino.

Sarebbe un valzer di panchine clamoroso e le competizioni europee potrebbero rivelarsi decisive per diverse società o allenatori.