Calciomercato Inter, conferme dalla Spagna | Accordo per il rinnovo

In casa Inter si pensa a costruire la rosa per la prossima stagione: oltre agli acquisti si lavora anche ai rinnovi e arriva l’accordo per un prolungamento

Secondo posto in campionato per l’Inter, un risultato soddisfacente ma che porta ad avere tanto rammarico per le occasioni sprecate. Mentre si prepara la partita di Europa League contro il Getafe, si lavora anche per il calciomercato. Accordo con un calciatore e rinnovo vicino.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: rinnovo Borja Valero ad un passo

In casa Inter si inizia a pensare alla rosa della prossima stagione cercando i migliori talenti in circolazione. Importante sarà anche riuscire a trattenere e confermare i componenti importanti della squadra. Uno di questi nell’ultima parte di stagione è stato sicuramente Borja Valero. Il centrocampista spagnolo dalla ripresa del campionato a giugno fino al termine ha totalizzato nove presenze, di cui cinque dal primo minuto, rivelandosi un vero valore aggiunto per Antonio Conte. Inoltre lo spagnolo in tutte le partite giocate ha dimostrato grande impegno correndo anche moltissimo. Tutto ciò avrebbe portato l’Inter alla decisione di procedere con il rinnovo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, lo spagnolo ed i nerazzurri avrebbero raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto per un altro anno, quindi fino al 2021. In questo modo l’Inter non perderà il giocatore a parametro zero, visto che a fine stagione il contratto di Borja Valero sarebbe arrivato alla scadenza.

