Calciomercato Inter, acquisto Sanchez | Ecco la richiesta dello United

Dopo una prima stagione da dimenticare, Alexis Sanchez ha conquistato Antonio Conte con gol e assist post-Covid: possibile addio per il cileno

Da terza scelta a titolare nelle ultime sfide stagionali: ora il futuro di Alexis Sanchez è sempre in bilico. L’attaccante cileno ha vissuto la sua prima stagione con la maglia dell’Inter tra alti e bassi contribuendo soltanto dopo l’emergenza Coronavirus. Ora la società nerazzurra dovrebbe trovare l’accordo per il riscatto con il Manchester United, proprietario del suo cartellino.

Calciomercato Inter, lo United fissa il prezzo di Sanchez

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dai “Red Devils”, l’ex Barcellona vorrebbe continuare la sua avventura all’Inter sotto la gestione di Antonio Conte. Ma come svelato dal tabloid “Sunday Express” il club inglese vorrebbe circa 16 milioni di euro per quanto riguarda il riscatto dell’attaccante cileno. La trattativa con il Man United si complica improvvisamente: così l’ad Marotta dovrà prendere una decisione importante per il futuro dell’attuale giocatore nerazzurro. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere la strategia della società milanese.

L‘Inter continua a lavorare in vista del futuro con un colpo davvero entusiasmante per quanto riguarda la prossima stagione.

