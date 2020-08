Calciomercato, irrompe la Juventus | Due giocatori nell’affare: Milan beffato

La Juventus potrebbe presto entrare in gioco per il cartellino di Rodrigo De Paul. Pellegrini e Nicolussi Caviglia nell’operazione con l’Udinese

Parole d’addio quelle pronunciate ieri da Rodrigo De Paul al termine del match contro il Sassuolo. Il numero dieci argentino saluta l’Udinese e apre al cambio di maglia per la prossima stagione: “Credo che sia una tappa da chiudere. Se guardo davanti a me sogno di lottare per lo scudetto o per la Champions League“. De Paul si è messo ufficialmente sul mercato e non mancano le offerte per lui dall’Italia e dall’estero. C’è anche la promessa della famiglia Pozzo di lasciarlo libero dopo il rinnovo dello scorso ottobre (fino al 2024) se arrivasse un’offerta pesante sul tavolo.

Juventus, tentazione De Paul: il piano di Paratici

In Serie A è soprattutto il Milan a seguire il classe ’94, oltre alla Juventus che negli ultimi tempi starebbe guardando sempre con maggiore attenzione al nazionale albiceleste. De Paul nelle scorse settimane è stato uno dei migliori in campo nel match contro i campioni d’Italia e piace alla dirigenza della Continassa per la sua duttilità. Trequartista, punta o mezzala, l’ex Racing e Valencia ha ricoperto molteplici ruoli in questa stagione sotto la gestione Gotti. Un elemento prezioso per svecchiare il centrocampo e lo scacchiere offensivo di Sarri, con la ‘Vecchia Signora’ che può far leva anche sulla forte amicizia di De Paul con il connazionale Dybala. L’Udinese valuta almeno 35 milioni di euro il giocatore, con la Juventus che potrebbe pensare di mettere sul piatto un paio di contropartite per abbassare il prezzo del cartellino.

Paratici può così inserire nell’affare i baby Pellegrini e Nicolussi Caviglia, rispettivamente al Cagliari e al Perugia nella stagione in corso. La Juve cederebbe i due giovani in prestito, oltre a recapitare all’Udinese un assegno intorno ai 30 milioni. C’è l’ombra minacciosa dei campioni d’Italia su De Paul…

