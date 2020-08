Calciomercato Juventus, scambio col Milan | Sarri dà l’ok

Juventus e Milan lavorano per il futuro e potrebbero avviare i contatti per uno scambio da concretizzare nelle prossime settimane

La Juventus ha vissuto nel complesso una buona stagione, visto che il campionato si è concluso con il primo posto e quindi il nono scudetto consecutivo. Restano però i troppi passi falsi e soprattutto le sconfitte rimediate in Supercoppa Italiana contro la Lazio e in finale di Coppa Italia contro il Napoli.

La società bianconera però ha ancora l’occasione per rilanciarsi definitivamente e rendere l’annata storica attraverso la Champions League. Sarà un cammino difficile e si ripartirà domani con l’insidiosa sfida contro il Lione, nella quale bisognerà provare a rimontare la sconfitta per 1-0 rimediata nella gara di andata.

Calciomercato Juventus, scambio con il Milan: Matuidi per Rodriguez

Nel frattempo Fabio Paratici è al lavoro per il futuro e soprattutto per rinforzare quelle zone di campo dove ci sono state maggiori difficoltà. Possibile che ci sia l’innesto di un nuovo terzino, vista l’emergenza capitata più volte in questi mesi.

Un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri e che piace a Maurizio Sarri è quello di Ricardo Rodriguez del Milan. Per convincere i rossoneri potrebbe esserci una trattativa di scambio nella quale potrebbe essere inserito il centrocampista Blaise Matuidi, visto che il Milan ha bisogno di un rinforzo muscolare a metà campo.

Il francese ha disputato ben 44 gare in questa stagione mentre lo svizzero è sceso in campo in 11 occasioni complessive prima con il ‘Diavolo’ e poi con il PSV.