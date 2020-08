Calciomercato Juventus, cessione CR7 | La decisione del portoghese

Si parla tanto del futuro di Cristiano Ronaldo in queste ore. Il portoghese avrebbe già deciso il da farsi

Dopo aver vissuto mesi di alti e bassi, la Juventus vuole rialzarsi del tutto e va a caccia di un cammino importante in Champions League, dove dopodomani si giocherà la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Lione e si proverà a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in terra francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto in casa Napoli | Rischio ‘beffa’ per l’Inter

I bianconeri hanno conquistato lo scudetto dopo diversi passi falsi e nel frattempo hanno perso la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, per questo c’è bisogno di qualcosa per raddrizzare in maniera definitiva l’annata della ‘Vecchia Signora’ e la massima competizione europea può rappresentare l’occasione giusta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ostacolo per la stella | Ci sono anche Real e Barcellona

Calciomercato Juventus, nessun addio per Cristiano Ronaldo: vuole restare

In Champions League sarà decisivo come sempre il fattore Cristiano Ronaldo, che è in grado di fare la differenza per portare a casa risultati e traguardi impensabili. Nelle ultime ore si parla anche di un possibile addio del portoghese, ma dai giornali italiani arrivano notizie confortanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, si complica l’affare in difesa | Le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dall’entourage del calciatore filtra un messaggio chiaro: l’intenzione del fenomeno portoghese sembrerebbe quella di restare alla Juventus e rispettare il contratto fino a giugno 2022. Ronaldo ama Torino e anche la sua riservatezza, per questo non ci sarebbero segnali di addio.

In ogni caso, ora nella testa del portoghese c’è solo l’ottavo di finale di Champions League dove vuole stupire per riscattarsi dopo non aver conquistato il titolo di capocannoniere e di conseguenza la Scarpa d’Oro in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, occhi sempre in casa Barcellona | Giovane nel mirino

Calciomercato Milan, l’attaccante ha deciso | Affare fatto