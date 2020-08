Calciomercato, Pochettino e super colpo | La Roma ‘sogna’

La Roma vuole rialzarsi dopo una stagione di alti e bassi e sogna in grande con la nuova società. Non solo Pochettino, anche altri big nel mirino

È stata una stagione particolare per la Roma, partita con l’obiettivo Champions League ma a causa dei troppi alti e bassi si è ritrovata in lotta per un posto in Europa League, che alla fine è arrivato grazie alla quinta posizione in classifica a -8 dal quarto posto.

Ora i giallorossi hanno ambizioni ancor più importanti perché è arrivata la nuova società che può ridare vita e speranza ai tifosi, che erano ormai contro la gestione di James Pallotta. Con Friedkin non sono da escludere spese folli e colpi in Serie A.

Calciomercato Roma, idea Pochettino colpi dal mercato: c’è il sogno Eriksen

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Roma avrebbe intenzione di investire 180 milioni di euro sul prossimo calciomercato. Per la panchina il sogno potrebbe essere Mauricio Pochettino, che arriva da un anno sabbatico e cerca un’altra squadra dopo essere stato seguito dalla Juventus.

La nuova società e soprattutto l’innesto del tecnico argentino, potrebbero portare i giallorossi a cercare anche il colpo a centrocampo direttamente dalla Serie A, provando a strappare Eriksen all’Inter. Dopo qualche panchina di troppo in nerazzurro, il danese potrebbe anche accettare di ritrovare il suo allenatore ai tempi del Tottenham.

Per la Roma sarebbero sicuramente due colpi da sogno e con i 180 milioni di cui si parla dalla Spagna non sarebbero da escludere altre novità.