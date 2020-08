Calciomercato Milan, a rischio il colpo a centrocampo | Offerta dalla Premier League

Uno dei principali obiettivi per il centrocampo del Milan, è finito nel mirino della neopromossa in Premier League. I Rossoneri pronti a cambiare strategia per concludere l’acquisto.

Il Milan rischia di veder sfumare uno dei grandi obiettivi per il centrocampo. Il centrocampista portoghese del Benfica, Florentino Luis, è infatti finito nel mirino del Leeds United, squadra vincitrice della Championship inglese, guidata dal ‘loco’ Bielsa.

Per il talento del Benfica, il Leeds è pronta ad offrire una somma superiore ai 20 milioni di euro cash. A frenare la squadra di Bielsa, potrebbe però esserci la strategia che il Benfica sta pensando di attuare prima di vendere il suo gioiellino. Le ‘aquile’ di Jorge Jesus infatti, hanno fatto sapere a tutte le pretendenti che il club lusitano non intende privarsi del classe ’99 prima di metà settembre, periodo in cui il la squadra dell’ex tecnico del Flamengo disputerà i preliminari della Champions League. Opzione non gradita al tecnico degli inglesi Bielsa, che vuole il suo organico al completo ben prima della partenza della prossima Premier League.

Il Milan, al momento, sembra rimanere in avvantaggio rispetto alle altre pretendenti. I Rossoneri infatti, non hanno opposto resistenza alla richiesta del Benfica, e per convincere i lusitani sono pronti ad offrire 3 milioni per il prestito biennale, con il riscatto del giocatore fissato a 27 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici ancora in bilico | Ha due offerte!

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Milan, porte girevoli | Il vice Donnarumma arriva dalla Serie A!