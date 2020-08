Calciomercato Milan, porte girevoli | Il vice Donnarumma arriva dalla Serie A!

Con Reina sempre più vicino all’addio, il Milan cerca un nuovo rinforzo per tra i pali: il vice Donnarumma potrebbe arrivare dalla Serie A.

La grande sorpresa della Serie A post lockdown è stata il Milan, con un ruolino di marcia impressionante che è valso anche la conferma di Stefano Pioli in panchina. I rossoneri, adesso, sono al lavoro per mettere insieme una rosa importante in vista della prossima stagione. Una delle priorità degli uomini di mercato del ‘Diavolo’ sembra essere il vice-Donnarumma. Nelle ultime settimane, infatti, il Valencia si è avvicinato molto all’acquisto di Pepe Reina e Pioli rischia di essere scoperto in quel ruolo. Il Milan potrebbe aver individuato in un portiere del campionato italiano l’uomo giusto per affiancare ‘Gigio’.

Calciomercato Milan, Reina verso il Valencia | Idea Olsen per i rossoneri

Il Milan si appresta a dare l’addio definitivo a Pepe Reina: l’ex Napoli, ormai, è ad un passo dal Valencia e tornerà nel campionato spagnolo. Per sostituire l’ex portiere del Liverpool in rosa, i rossoneri avrebbero pensato a Robin Olsen. Il portiere svedese quest’anno ha difeso i pali del Cagliari, sostituendo l’infortunato Cragno, ma rimane di proprietà della Roma. In ogni caso, Olsen non rientra più nei piani dei giallorossi ed in caso di offerta potrebbe essere lasciato partire senza grossi problemi. Per questo motivo, il Milan ha pensato allo svedese: potrebbe essere lui l’incaricato ad affiancare Donnarumma nella prossima stagione.

