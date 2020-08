Calciomercato Juventus, CR7 ‘consiglia’ l’attaccante | De Sciglio più cash

La Juventus lavora con insistenza sul calciomercato e studia un nuovo colpo per l’attacco. Pronta l’offerta: scambio più soldi!

Sono settimane importanti per la Juventus, che lavora per effettuare una sorta di rivoluzione in ogni campo dopo aver fallito in tre competizioni su quattro nell’ultima annata. La conquista dello scudetto non è bastata per salvare Maurizio Sarri che è stato esonerato dopo il ko con il Lione per fare spazio ad Andrea Pirlo.

Ora che è avvenuto il cambio in panchina ed è stato ingaggiato un debuttante, però, sarà importante cercare di accompagnare questo cambiamento con l’innesto di calciatori di qualità perché con ogni probabilità le problematiche di questa annata si sono verificate anche a causa di alcuni calciatori.

Calciomercato Juventus, CR7 sponsorizza Rodrigo: sul piatto c’è De Sciglio

In mezzo al campo è arrivato già un rinforzo dal Barcellona, ovvero Arthur, ma ora l’obiettivo sarà ampliare il reparto d’attacco visto che come punta centrale è presente solo Gonzalo Higuain in rosa, e tra l’altro il suo futuro sembrerebbe essere in bilico.

Un nuovo obiettivo potrebbe essere sponsorizzato direttamente da Cristiano Ronaldo e arriva dalla Liga. Parliamo di Rodrigo, che sembrerebbe in uscita e il suo agente Jorge Mendes starebbe lavorando per una nuova sistemazione. La Juventus potrebbe pensare a un’offerta da circa 12 milioni più il cartellino di De Sciglio.

Il terzino destro bianconero è valutato 15 milioni e l’operazione complessiva dunque raggiungerebbe una spesa da 27 milioni di euro.

