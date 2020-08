Calciomercato Inter, Europa League decisiva | Oltre 100 milioni per Conte

Vincendo l’Europa League, Antonio Conte potrebbe veder esaudite sul calciomercato le proprie richieste: Vidal e non solo, ecco colpi e spesa totale di Suning

C’è più attesa per la semifinale di Europa League in programma domani sera contro lo Shakhtar o per il faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang? Difficile dirlo, la cosa certa che saranno decisivi entrambi. Vincendo la competizione, il tecnico avrebbe gli ‘argomenti’ giusti per provare ad ottenere nel vertice col presidente almeno un potere maggiore sulle prossime scelte di calciomercato. Al salentino, Mr.Suning potrebbe ‘garantire’ in sostanza l’acquisto dei rinforzi che chiede da tempo: ovvero un laterale sinistro, un centrale mancino, un vice Lukaku e soprattutto due grandi centrocampisti.

Calciomercato Inter, da Kante e Vidal a Dzeko: cifra da capogiro per Conte

Non ci sono misteri, i centrocampisti che vuole Conte sono N’Golo Kante e ovviamente Arturo Vidal. Per il francese in forza al Chelsea, non intoccabile per Lampard, ci vorrebbero circa 60 milioni di euro. Mentre per il cileno del Barcellona, umiliato e buttato fuori dal Bayern Monaco nei quarti di Champions, la cifra necessaria non dovrebbe superare i 12 milioni. Per quanto riguarda la prima alternativa al bomber belga, il nome in cima alle preferenze dell’allenatore interista resta sempre Edin Dzeko. Ufficialmente la Roma non vuole privarsene, ma sembra che stavolta sia il bosniaco a volere con forza il divorzio perché desideroso di rialzare qualche trofeo in questi ultimissimi anni di carriera che gli sono rimasti. Di circa 10 milioni la sua valutazione. Per la corsia mancina il prescelto è invece Emerson Palmieri, pure lui del Chelsea: coi ‘Blues’ si può chiudere sui 20 milioni più bonus.

Infine, il centrale mancino potrebbe essere Kumbulla del Verona, affare da 22 milioni esclusi bonus e contropartite. Totale spesa per far felice Conte: 124 milioni di euro.

