Calciomercato Milan, erede Calabria dal Napoli | Le ultime

Con la possibile partenza di Davide Calabria, il Milan cerca un suo possibile erede: si guarda in casa Napoli per il sostituto del terzino

Il Milan vuole tornare i vertici della Serie A e lavora in chiave calciomercato per la prossima stagione. A lasciare i rossoneri però potrebbe essere Davide Calabria. Per sostituirlo la società milanista sembrerebbe guardare in casa Napoli.

Calciomercato Milan, addio Calabria: Hysaj il sostituto

Milan che conferma Stefano Pioli in panchina ma pronto a rivoluzionare la rosa. Si iniziano a delineare le liste dei possibili partenti e dei possibili acquisti. Nella prima lista di queste sembrerebbe essere il terzino Davide Calabria, che avrebbe attirato l’interesse di Betis e Siviglia in Spagna. Per questo motivo la società rossonera starebbe cercando un calciatore che possa raccogliere l’eredità del terzino sulla fascia e sembrerebbe averlo trovato in Serie A.

I rossoneri infatti avrebbero puntato il proprio mirino sul terzino del Napoli, Elseid Hysaj. Il calciatore partenopeo ha ancora il proprio contratto in scadenza nel 2021 ed il suo agente sembrerebbe spingere per il suo trasferimento. le richieste del Napoli al momento si aggirerebbero tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Il terzino albanese potrebbe così essere un ottimo rinforzo per Stefano Pioli, considerando sopratutto che il calciatore può coprire entrambe le fasce e potrebbe essere anche il sostituto di Theo Hernandez sul lato sinistro del campo. Si apre così un possibile futuro sempre in Serie A per il terzino napoletano.

