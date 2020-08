Calciomercato Milan, occhi sulla Liga | Individuato l’obiettivo in attacco!

Il Milan cerca un rinforzo per il proprio reparto offensivo e sembra aver individuato un’occasione nella Liga: servono 25 milioni di euro.

Mentre le altre big italiane stanno vivendo un periodo di incertezza, il Milan non ha dubbi e riparte da Stefano Pioli. La Juventus ha cambiato guida tecnica, tentando il salto nel vuoto con un allenatore alla primissima esperienza, mentre l’Inter non sa ancora quale sarà la volontà di Conte. I rossoneri, invece, sono già immersi nella programmazione della prossima stagione con la consapevolezze che il tecnico emiliano porta con sé. Gli uomini di mercato del Milan, intanto, potrebbero aver individuato un’occasione in avanti: occhi sul Valencia.

Calciomercato Milan, Valencia in crisi | Obiettivo Rodrigo per Pioli!

Secondo quanto rivelato da ‘fichajes.net’, anche il Milan potrebbe sfruttare la crisi che sta vivendo il Valencia per rinforzare la propria rosa. I rossoneri, infatti, hanno individuato in Rodrigo Moreno una possibile occasione. Per arrivare all’attaccante di origini brasiliane occorrono solamente 25 milioni: pochi in rapporto alle qualità messe in mostra nella Liga. A 28 anni, poi, Rodrigo potrebbe avere ancora molto da dare e per Pioli rappresenterebbe una grande risorsa. Oltre ad Ibrahimovic, anche il bomber del Valencia potrebbe aiutare il Milan a fare un ulteriore salto di qualità. Il nome di Rodrigo sembra prendere sempre più forza nell’ambiente rossonero.

