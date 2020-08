Calciomercato Milan, colpo da Champions | Ecco il grande ritorno

Ha disputato una partita di altissima qualità, dimostrando di poter reggere ancora ad alti livelli: per Thiago Silva possibile ritorno in Italia

E’ stato un gigante nella difesa del Paris Saint Germain durante la partita di quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta. Thiago Silva, nonostante i suoi 35 anni suonati, ha dimostrato di poter competere ancora, e brillantemente, a certi livelli. Non è un caso se, di lui, un esperto di calcio come Fabio Capello ha detto: ” Può giocare ancora due anni in Serie A con la sigaretta in bocca”. E proprio la Serie A, magari senza sigaretta, potrebbe essere il suo nuovo terreno per il futuro. Il classe 1984 è infatti in scadenza di contratto con il club parigino e, dal primo settembre, sarà un calciatore svincolato.

Thiago Silva, ritorno al Milan: ecco l’ipotesi

Pertanto le grandi squadre d’Europa e del mondo potrebbero fiondarsi senza pensarci su due volte sul forte centrale. Ma, un forte ascendente sul brasiliano potrebbe averlo il Milan, club in cui ha già giocato e con il quale si è consacrato grande campione prima dell’approdo al PSG nel 2012. I rossoneri cercano rinforzi per tornare in alta classifica in Serie A e respirare di nuovo odor di Champions. Thiago Silva, ancora tra i migliori nel suo ruolo, rappresenterebbe un grande colpo a parametro zero.

La dirigenza, come dimostra l’affare chiuso in inverno con Ibrahimovic, potrebbe orientarsi nuovamente su una linea ‘nostalgica’, con il ritorno dei grandi campioni del passato, giocatori in grado di fare la differenza anche se non più giovanissimi.

