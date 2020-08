Calciomercato Inter, super colpo per Conte | Cifra da capogiro

L’Inter è alla ricerca di un colpaccio per il centrocampo: dall’Inghilterra rilanciano l’interesse per un top player per Antonio Conte.

L’Inter è alla ricerca di un top player a centrocampo, soprattutto se dovesse restare Conte. Verosimilmente, il club nerazzurro penserà ad accontentare il proprio allenatore una volta terminata la stagione. Il sogno di Conte è da sempre Arturo Vidal, ma uno dei suoi ex giocatori che potrebbe fargli comodo è N’Golo Kanté. Il centrocampista francese non è più un titolarissimo del Chelsea e, dunque, Frank Lampard potrebbe fare a meno di lui. Ecco perché il ‘Sun‘ ha parlato di un interesse concreto dell’Inter.

Inter, offerta al Chelsea per Kanté

Kanté non è più intoccabile per Lampard, certo, ma Roman Abramovich non lo cederà gratis. Il patron del Chelsea chiede almeno un’offerta da 60 milioni di euro. L’Inter, d’altro canto, risparmierebbe sull’ingaggio grazie al Decreto Crescita: sì, perché Suning garantirebbe al francese un ingaggio da 11 milioni netti a stagione, che grazie al Decreto diventano circa 12-13 lordi. Un investimento alto, compreso il cartellino e un contratto di quattro anni, da circa 108 milioni di euro.

Per Conte, quindi, sarebbe un colpo per continuare sulla panchina nerazzurra a ridurre il gap con la Juventus.

