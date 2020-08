Juventus, Dybala in vendita | Che ‘attacco’ all’argentino!

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. L’argentino chiede molto di ingaggio per le casse bianconere e arriva un attacco dovuto alla sua richiesta.

C’è tanta incertezza sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino con la Juventus ha disputato una stagione positiva, ma l’eliminazione dalla Champions League potrebbe imporre ai bianconeri di cederlo per far cassa e risparmiare sul sostanzioso ingaggio: al momento, infatti, Dybala guadagna circa 7,5 milioni di euro e per rinnovare ne ha chiesti almeno 11-12. Una richiesta che sembra eccessiva per le casse bianconere e infatti da Twitter è arrivato un attacco da parte del giornalista di Telelombardia e Top Calcio, Matteo Caronni.

Juventus, che attacco verso Dybala!

La vendita di Dybala fa certamente discutere. L’argentino negli ultimi anni è stato uno dei protagonisti delle vittorie bianconere, e la richiesta d’ingaggio giudicata eccessiva dalla Juventus potrebbe aprire le porte a un possibile addio. In particolare Caronni ha parlato proprio di questo, definendo l’argentino un giocatore che “non ha mai fatto il salto di qualità”.

Capisco l’affetto che i tifosi #Juve per #Dybala, ma non ha mai fatto il salto di qualità. Grande giocatore, ma non un campione. Se la scelta è tra rinnovare a 11-12 l’anno o sfruttare l’ottima stagione per incassare non ci sono dubbi. Se poi te lo impone pure il bilancio… — Matteo Caronni (@MCaronni) August 14, 2020

