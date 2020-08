Calciomercato Juventus, asse con Simeone | Doppio scambio con Dybala

La Juventus potrebbe aver trovato un alleato nell’Atletico Madrid: i bianconeri pensano ad uno doppio scambio stellare con Simeone, Dybala nell’operazione.

Continua a tenere banco il mercato in casa Juventus: l’esonero di Sarri e l’arrivo di Pirlo in panchina hanno stravolto i piani futuri. Adesso la dirigenza bianconera sta lavorando fianco a fianco con il tecnico bresciano per stabilire le priorità sulla prossima stagione. In nome delle idee tattiche, e delle necessità di bilancio, potrebbe essere sacrificato un big e tutti gli indizi portano a Paulo Dybala. La Juventus potrebbe mettere in piedi uno scambio con Simeone, con l’obiettivo di esaltare al massimo le caratteristiche di Cristiano Ronaldo nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, scambio di stelle con Simeone | Dybala per Joao Felix!

L’eliminazione inaspettata contro il Lipsia ai quarti di finale di Champions League rischia di lasciare degli strascichi importanti sull’Atletico Madrid. L’ambiente ‘colchoneros’ non ha digerito la scelta di Simeone di non far partire dall’inizio Joao Felix, nettamente il migliore in campo dei suoi dal momento del suo ingresso in campo. La stellina portoghese non ha instaurato un buon rapporto con il ‘Cholo’ e, in caso di conferma del tecnico argentino, vorrebbe lasciare Madrid. Questo è quanto ha scoperto la Juventus, sondando il terreno tramite l’agente dell’ex Benfica: Jorge Mendes.

L’ultima idea in casa Juventus potrebbe essere quella di realizzare uno scambio alla pari fra Dybala e Joao Felix. Un’operazione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. I bianconeri avrebbero un giocatore maggiormente predisposto ad assecondare il gioco ‘CR7’, mentre l’Atletico ritroverebbe una stella assoluta in avanti. Anche Dybala sarebbe felice di trovare un tecnico come Simeone, mentre il portoghese sarebbe entusiasta del contrario. I bianconeri ed il club iberico sono già in contatto per un altro scambio, quello fra Douglas Costa e Alvaro Morata. Non sarebbe una sorpresa, quindi, se le due società iniziassero a discutere anche dello scambio fra Dybala e Joao Felix.

