Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Rinnovo da urlo!

Uno dei grandi obiettivi per l’attacco di Inter e Juventus rischia di saltare. Dalla Spagna emergono i dettagli dell’offerta di rinnovo shock presentata al giocatore.

Uno dei principali obiettivi di mercato di Juventus e Inter rischia seriamente di saltare. Indiscrezioni dalla Spagna, rivelano di un’offerta di rinnovo ‘shock’ presentata dall’Arsenal al suo bomber Pierre-Emerick Aubameyang.

Per non privarsi del suo attaccante, il club londinese avrebbe presentato all’entourage del calciatore un’offerta da 15 milioni di euro a stagione. Un’offerta clamorosa, difficilmente pareggiabile dalla Juventus e dall’Inter. Le due ‘big’ italiane, decise ad acquistare un attaccante di portata mondiale per rinforzare i rispettivi reparti offensivi, rischiano ora di dover abbandonare la pista Aubameyang.

Con 29 reti in 44 presenze, Aubameyang si è confermato come uno dei migliori attaccanti nel panorama europeo, contribuendo alla conquista della FA Cup da parte dell’Arsenal. Il suo manager, Mikel Arteta, ha pubblicamente elogiato il suo bomber, augurandosi un pronto rinnovo della punta ex Borussia Dortmund, per puntare con decisione alla Premier League nella prossima stagione.

