Calciomercato Milan, Raiola offre l’attaccante | Ipotesi scambio

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori già pronti in vista della prossima stagione: dopo Ibra, altro possibile colpo targato Mino Raiola!

Saranno settimane davvero intense per il Milan. Il club rossonero starebbe lavorando su più fronti per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. L’argomento principale riguarda da vicino Zlatan Ibrahimovic con il campione svedese che dovrà decidere il suo futuro in tempi brevi. Ma non solo, potrebbe nascere così un’altra idea davvero entusiasmante targata sempre Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, CR7 ‘consiglia’ l’attaccante | De Sciglio più cash

Calciomercato Milan, idea Kean: in cambio Paqueta

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, che ripropone anche diversi rumors dall’Inghilterra, il noto agente italo-olandese potrebbe offrire nelle prossime ore Moise Kean al Milan. Dopo l’addio alla Juventus per l’Everton, il giovane attaccante italiano non è stato mai protagonista dopo i 27 milioni di euro spesi per il suo cartellino. E così il suo obiettivo sarebbe quello di rimettersi nuovamente in mostra in Serie A affidandosi anche alla spalla forte di Ibra se lo svedese dovesse continuare la sua avventura in maglia rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Europa League decisiva | Oltre 100 milioni per Conte

Al momento il Milan non avrebbe minimamente intenzione di sborsare una cifra importante per l’ex bianconero: lo stesso Raiola starebbe studiando una formula che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte. Per questo sul piatto potrebbe esserci Paqueta, visto che il brasiliano potrebbe essere già nella lista dei partenti del club. La società rossonera, infine, vorrebbe arrivare a colpi davvero entusiasmanti per ridurre il gap con le big d’Italia.

Da Ibra al rinnovo di Donnarumma passando per la folle idea di cambio Kean per Paqueta: Raiola è sempre presente in casa Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, super colpo per Conte | Cifra da capogiro

Juventus, Dybala in vendita | Che ‘attacco’ all’argentino!

Calciomercato, Milan e Juventus beffate | Accordo raggiunto!